Kylian Mbappé se perdería amistoso de Francia contra la Selección Colombia por esta razón

El jugador frances Kylian Mbappé genera dudas sobre su papel en el próximo partido entre la selección de Francia y Colombia, partido que está programado para el 29 de marzo en Washington, Estados Unidos.

El equipo merengue confirmó que el delantero sufre un esguince y que su recuperación avanza bajo un tratamiento conservador, sin una fecha oficial para su regreso. Por ahora, la presencia de Mbappé en el amistoso frente a la selección Colombia queda en duda, a la espera de la evolución de su lesión. De acuerdo con los informes médicos no se ha fijado una fecha para su regreso y, aunque hay esperanza de recuperación antes del amistoso, la posibilidad de que no juegue es alta.

El amistoso que se palpita entre la Selección Colombia y la francesa ha generado gran expectativa, no solo por el nivel de ambas selecciones, sino porque servirá como una prueba importante de preparación de cara al Mundial 2026. Este duelo permitirá medir el aceite futbolístico de la tricolor frente a una de las selecciones más poderosas del mundo. Además, la posible presencia de Kylian Mbappé en su mejor nivel aumentaría el atractivo del encuentro, ya que el delantero francés es una de las principales figuras del fútbol mundial y uno de los referentes ofensivos del conjunto galo.

Jugadores de la Selección Colombia. Foto: AFP.

¿Qué le pasa a Mbappé?

El club madrileño indicó que la molestia se originó el 7 de diciembre de 2025, cuando el delantero se retiró del campo de juego lesionado durante un partido de liga. Desde ese momento, el futbolista alternó periodos de reposo y actividad, sin encontrar una solución a la lesión. El protocolo médico añadió que después de las evaluaciones en París y bajo la supervisión del Real Madrid, se logró descartar una intervención quirúrgica y se le establecieron sesiones intensivas de rehabilitación. El pronóstico depende solamente del progreso diario de Mbappé.



Previo a la clasificación del Real Madrid a los octavos de final de la Champions League, el técnico Álvaro Arbeloa se refirió a la situación física de Kylian Mbappé y explicó la decisión tomada junto al cuerpo médico.

"Hablamos con los médicos, hablé con él y creíamos que lo mejor era que parase, que se recuperase al 100 %, que volviese en un estado de forma, de confianza y sin molestias para todo lo que viene, que evidentemente es muy importante", dijo el técnico español.

¿Kylian Mbappé se perderá el partido de Champions contra el Manchester City?

El Real Madrid afrontará un duelo de alto nivel frente al Manchester City por la UEFA Champions League el próximo miércoles 11 de marzo, un partido que promete muchas emociones entre dos de los equipos más competitivos del fútbol europeo. Este encuentro ha generado gran expectativa, pues es el compromiso de ida de los octavos de final.

Publicidad

El delantero, tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda, ha empezado a generar incertidumbre acerca de su posible regreso a las canchas. Cabe recordar que el Mundial 2026 es una de las prioridades para Mbappé y es por eso que el futbolista busca recuperarse al 100 % de su rodilla izquierda.