Millonaria multa al Real Madrid y advertencia de cierre por actitud de público ante Benfica

Según confirmó la UEFA, además de la multa económica, la Comisión ha ordenado el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu en el próximo partido que el equipo juegue como local

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

