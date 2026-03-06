Presentan carrera atlética en Medellín que ayudará a la recuperación de un bosque andino

La ciudad de Medellín será escenario de una nueva competencia de atletismo que, además de promover la actividad física, tendrá un componente ambiental. La carrera Allianz 15K Medellín fue presentada oficialmente y se realizará el próximo 12 de julio, con la participación esperada de cerca de cuatro mil corredores.



Circuito de carrera atlética en Medellín

El evento reunirá a atletas élite, aficionados y deportistas con discapacidad, quienes recorrerán varios corredores viales de la ciudad en un circuito de 15 kilómetros. La salida está prevista en el sector del Parque de Banderas, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y la meta estará ubicada en la Universidad EAFIT.

Uno de los elementos centrales de esta edición será su componente ambiental. Parte de los recursos obtenidos con las inscripciones se destinarán a un proyecto de restauración ecológica que busca recuperar bosque andino en el municipio de Jardín.

La iniciativa contempla la siembra de más de 4.500 árboles nativos en la Reserva Natural Orquídeas, con el objetivo de restaurar cerca de siete hectáreas de este ecosistema estratégico. El proyecto se desarrollará entre 2025 y 2027 y busca fortalecer la biodiversidad y la conservación ambiental en el suroeste antioqueño.



Carrera con para atletas en Medellín

Además del componente ambiental, la carrera incluirá una categoría especial para deportistas con discapacidad, en articulación con el Comité Paralímpico Colombiano. Esta modalidad permitirá la participación de para atletas en igualdad de condiciones dentro del evento.

Los organizadores también anunciaron que habrá una bolsa de premios de 36 millones de pesos, que se distribuirá entre las categorías masculina y femenina, tanto en la categoría abierta como en la de para atletas, y que las inscripciones ya están abiertas a través del portal web del mismo evento.