Presentan carrera atlética en Medellín que ayudará a la recuperación de un bosque andino

Presentan carrera atlética en Medellín que ayudará a la recuperación de un bosque andino

El evento, que este año llegará a su segunda edición, espera contar con más de 4.000 corredores, con categoría especial de para-atletas.

