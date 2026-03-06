En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín se realizaron cambios viales alrededor del aeropuerto Olaya Herrera

En Medellín se realizaron cambios viales alrededor del aeropuerto Olaya Herrera

Una de las variaciones más importantes fue el cambio de sentido en un tramo de la carrera 65G.

Publicidad

Publicidad

Publicidad