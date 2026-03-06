En Medellín se realizaron cambios viales alrededor del aeropuerto Olaya Herrera

La movilidad vial en la ciudad de Medellín es un tema que constantemente es evaluado por parte de la autoridades en búsqueda de nuevas estrategias que contribuyan a mejorar la experiencia de los conductores paisas. La más reciente novedad es la ejecutada en los alrededores del Aeropuerto Olaya Herrera.

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Secretaría de Movilidad, puso en marcha el cambio de sentido de la carrera 65G entre calles 16A y 14, en el barrio Santa Fe. Además. Se realizó una intervención en las vías que representó una mejora significativa en la señalización de esta concurrida avenida.

Dentro de las prioridades trazadas por la Secretaría de Movilidad con estas modificaciones se encuentran principalmente, reducir la congestión vehicular, mejorar el acceso directo en el sentido norte-sur y potenciar la seguridad para vehículos.

Al respecto el secretario de movilidad de Medellín Pablo Ruiz. "La medida principal fue el cambio de sentido en la carrera 65G entre calles 16A y 14, ahora quienes se desplazan de norte a sur y no van a la terminal aeroportuaria pueden continuar de forma directa sin ingresar a la glorieta, reduciendo así maniobras innecesarias y mejorando la fluidez en este punto de alta demanda".



Además, esta dependencia informó que también se mejoraron las señales de tránsito en el sector, lo que incluye la pintura en nuevas marcas en el piso, la demarcación de líneas guías para mejorar la circulación, se borraron demarcaciones que ya no aplicaban y se retiraron 67 elementos de separación.

Finalmente, también se realizó un trabajo de mantenimiento a la cicloruta que atraviesa este sector, y un trabajo preventivo en los paraderos de buses y los acopios de los taxis, incluyendo un nuevo paradero para las rutas 304, 305 y 303.