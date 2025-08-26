Desmantelan emisoras ilegales en Medellín: Ponían en riesgo operación del aeropuerto Olaya Herrera

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, en articulación con la Agencia Nacional del Espectro y otras entidades nacionales, realizaron un operativo en donde se decomisaron los equipos de cinco emisoras ilegales que estaban afectando directamente la operación aérea en el aeropuerto Olaya Herrera.

Según destacaron las autoridades, este tipo de actividad ilícita estaba interfiriendo las señales de comunicación entre las aeronaves que sobrevuelan el Valle de Aburrá y la torre de control de la terminal aérea de la capital de Antioquia.

Además, estas emisoras que operaban sin autorización impactaban en el funcionamiento de la telefonía, el internet y las frecuencias usadas por las ambulancias y la Policía.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, mencionó que la actividad ponían en riesgo directo a la ciudadanía debido a que una de las emisoras tenía cobertura del 80% en el Valle de Aburrá.

"Se decomisaron los equipos, ocho antenas clandestinas y apagamos las señales que ponían en riesgo la seguridad aérea. Vamos a seguir realizando operativos técnicos y de control en todo el área metropolitana para detectar y desmantelar estas estructuras ilegales", destacó Villa.

Desde la Alcaldía de Medellín destacaron que las frecuencias desmanteladas tenían antecedentes de interferencias recurrentes, por lo que la Aeronáutica Civil estaba realizando las investigaciones correspondientes, ya que en varios casos las aeronaves reportaron dificultades para comunicarse con la torre de control del Olaya Herrera.

Por último, las autoridades aseguraron que el material decomisado quedó bajo custodia y se iniciaron los procesos sancionatorios que prevé multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes.