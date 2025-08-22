Música, cine y filosofía marcan la agenda cultural del fin de semana en el Valle de Aburrá

Con eventos para todos los gustos, desde música hasta filosofía y cine, el Valle de Aburrá lidera la oferta cultural para este fin de semana en el departamento de Antioquia.

El primero de los eventos en el área metropolitana será hoy en el Teatro El Tesoro, donde se presentará, desde las 7:00 de la noche, el concierto ‘Góspel Sinfónico’, con 26 coristas y 50 músicos de la sinfónica de EAFIT, bajo la dirección de Juan David Osorio.

"Vamos a hacer repertorio de Góspel, una música cargada de energía llena de simbolismo religioso y de toda esta herencia del espiritual", señaló el director.

Por otra parte, la filosofía llega a Envigado con la realización del Segundo Festival de esta disciplina, que ofrecerá espacios con más de 20 invitados entre escritoras, filósofos, artistas y pensadoras: "Celebraremos la filosofía y las preguntas, reflexionaremos este año al rededor del ocio y el placer, dos temas tabú, que también nos han cuestionado a lo largo de la historia", indicó Andrés Felipe Valencia, uno de los voceros del evento.



Medellín celebra 350 años

Este domingo 24 de agosto, a partir de las 11:30 de la mañana, el Teatro Pablo Tobón Uribe se convertirá en escenario de un cine concierto gratuito en el que revive Bajo el cielo antioqueño (1925), la primera película argumental de Medellín. La función contará con música en vivo a cargo del Ensamble ARCOB y el Semillero MotiFilm del ITM, además de una exposición fotográfica con imágenes del rodaje original. La actividad hace parte de la agenda cultural por los 350 años de Medellín, invitando al público a redescubrir la historia, la música y el cine que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

En Medellín también habrá este fin de semana programación de las Fiestas de las Artes Escénicas y el festival a Media Caña en el Claustro San Ignacio. Además, estará el sábado el espacio 'Vallenato Narrado', un concierto con una puesta en escena que busca contar historias de las canciones más famosas de este género musical.