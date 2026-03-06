Medellín ya tiene alcalde ad hoc para Comité de Seguimiento Electoral; Fico se declaró impedido

Hace poco el Ministerio del Interior confirmó que Tito Lorenzo Lovo Carretero fue designado como alcalde ad hoc de Medellín luego de que Federico Gutiérrez se declarara impedido para intervenir en el Comité de Seguimiento Electoral debido a que familiares suyos están participando en los comicios de este 8 de marzo.

Hay que recordar que Gutiérrez ya había radicado la solicitud desde enero de 2026, misma que fue aprobada por la Procuraduría General de la Nación y que luego fue ratificada con el nombramiento que hizo el Ministerio del Interior.

El impedimento del alcalde de Medellín se da porque su hermana, Juliana Gutiérrez, es candidata al Senado de la República por el movimiento Creeemos y su primo, José Miguel Zuluaga, es candidato a la Cámara de Representantes también por el movimiento político que encabeza Federico Gutiérrez.

Lovo Carretero será entonces quien tendrá la competencia única de participar en el Comité de Seguimiento Electoral en este espacio donde la Fuerza Pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil vigilarán el normal desarrollo de las elecciones.



Con esta decisión, que busca transparencia electoral, Gutiérrez seguirá ejerciendo sus labores, incluyendo las tareas relacionadas con la seguridad y otros aspectos que se puedan reportar durante las elecciones de este 8 de marzo.