En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Medellín a 5 personas que secuestraron a comercializador de joyas

Capturan en Medellín a 5 personas que secuestraron a comercializador de joyas

Los supuestos secuestradores estaban pidiendo una millonaria suma de dinero para liberar al hombre que había llegado desde Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad