Capturan en Medellín a 5 personas que secuestraron a comercializador de joyas

En un operativo desarrollado en el comuna La Candelaria, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura de cinco personas que tenían secuestrado a un hombre que había llegado desde el barrio Bosa de Bogotá para hacer una negociación con joyas valoradas en más de 209 millones de pesos.

El reporte de las autoridades indicó que el hombre traía oro y esmeraldas y que luego de realizar la transacción recibió el pago con fajos de billetes falsos, hecho por lo que las cinco personas, presuntos socios de la víctima de la estafa, lo retuvieron contra su voluntad por cerca de un día.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que luego de recibir la denuncia se logró realizar el operativo que terminó con la libertad del hombre y la captura de los secuestradores en el sector Veracruz.

"Cuando estos se percatan que el dinero es falso, inmediatamente se genera un caso de intolerancia, un caso de reclamo y la víctima, que a nivel de la capital de la República, es secuestrada. Se pone en conocimiento en nuestro Gaula, adelantamos todos los actos investigativos, los actos urgentes", señaló el uniformado.



Las autoridades en la capital de Antioquia señalaron que mientras el hombre estuvo retenido, las cinco personas le exigieron a los familiares de la víctima una cifra que ronda los 200 millones de pesos, monto que cubriría la venta frustrada de las joyas que habían traído directo desde la ciudad de Bogotá.

Finalmente, señalar que el procedimiento se efectuó minutos antes de que los secuestradores trasladaran en un camioneta a la víctima a otro lugar de cautiverio. En el proceso se incautaron joyas falsas, ocho celulares, 100 millones de pesos falsos y un vehículo.