Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Parto fue atendido por la Policía Metropolitana en plena vía pública de Medellín

Parto fue atendido por la Policía Metropolitana en plena vía pública de Medellín

La reacción inmediata de una uniformada permitió el nacimiento de la pequeña Gabriela en inmediaciones del Metro.

