Parto fue atendido por la Policía Metropolitana en plena vía pública de Medellín

Las labores de patrullaje de una subintendente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se convirtieron en una experiencia única luego de que cuando estaba en la comuna La Candelaria escuchó un alboroto producto de las labores de parto que tenía una mujer dentro de un vehículo.

Una vez la uniformada llegó al lugar se encontró con la mujer de 28 años que ante la urgencia de su segundo hijo tuvo que parir en inmediaciones del Metro de Medellín, esto con la ayuda vital de la subintendente que logró recibir a la pequeña Gabriela sana y salva.

La subintendente Camila Hinestroza, relató que aunque fue una experiencia retadora debido al contexto en el que se dio el parto, indicó que cree que hizo su labor de manera correcta y que nunca dudó en ayudar en las labores de parto de la mujer.

"Mi reacción por instinto es ingresar al vehículo para asistir a la mujer, a Diana, que ya se encontraba en labor de parto. La bebé nace inmediatamente, Gabriela, verificamos que ella estuviera respirando, que la mamá estuviera bien", narró



Hay que señalar que mientras la pequeña Gabriela llegaba al mundo, un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se montó en una motocicleta y abrió paso entre el tráfico para garantizar el traslado oportuno de la madre y su hija hasta un centro asistencial en donde recibieron atención médica especializada.

Por último, indican las autoridades que gracias a la labor de la subintendente Hinestroza la bebé fue valorada positivamente luego que los médicos indicaran que tanto ella como la madre se encontraban en óptimas condiciones de salud.