Enviaron a prisión a hombre señalado de atacar con arma de fuego a policías en Medellín

En las últimas horas un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Alejandro Zamudio Amaya por su presunta participación en un ataque con arma de fuego contra dos patrulleros de la Policía Nacional, ocurrido el pasado 10 de febrero en el barrio Manrique, nororiente de Medellín.

Según la investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata , los uniformados Rafael Calixto Barros Fiholl y Yusleyder Alberto Rodríguez Ceballos habrían sido atacados cuando intentaban requisar a los ocupantes de una motocicleta conducida por Zamudio Amaya. En el hecho, Barros Fiholl recibió un impacto de bala en el rostro, mientras que su compañero resultó herido en el glúteo derecho.

Durante la reacción policial fue abatido otro hombre identificado como Sebastián Villa Gil, quien se movilizaba como parrillero en la motocicleta y habría disparado en dos ocasiones contra los patrulleros. Zamudio Amaya, por su parte, fue capturado con apoyo de la comunidad cuando intentaba huir del lugar en el vehículo.

En las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que incluyen tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, también en su modalidad agravada.