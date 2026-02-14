Gobierno revisa decreto del mínimo: Noticias de la Mañana, 14 de febrero de 2026

Este sábado, 14 de febrero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que establecía el aumento del salario mínimo.

que establecía el aumento del salario mínimo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino , convocó a una mesa de concertación para evaluar el decreto transitorio ordenado por el Consejo de Estado, mientras se resuelve de fondo la situación del aumento del salario mínimo.

, convocó a una mesa de concertación para evaluar el decreto transitorio ordenado por el Consejo de Estado, mientras se resuelve de fondo la situación del aumento del salario mínimo. El presidente Gustavo Petro defendió el aumento y aseguró que cumple criterios económicos.

y aseguró que cumple criterios económicos. Los comerciantes de Bogotá y otras regiones del país proyectan que las ventas por San Valentín crezcan entre 15% y 30%.

proyectan que las ventas por San Valentín crezcan entre 15% y 30%. Continúa la emergencia climática en varias regiones del país, con afectaciones en Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

