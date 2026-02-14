Gobierno revisa decreto del mínimo: Noticias de la Mañana, 14 de febrero de 2026

Este sábado, 14 de febrero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que establecía el aumento del salario mínimo.
- El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, convocó a una mesa de concertación para evaluar el decreto transitorio ordenado por el Consejo de Estado, mientras se resuelve de fondo la situación del aumento del salario mínimo.
- El presidente Gustavo Petro defendió el aumento y aseguró que cumple criterios económicos.
- Los comerciantes de Bogotá y otras regiones del país proyectan que las ventas por San Valentín crezcan entre 15% y 30%.
- Continúa la emergencia climática en varias regiones del país, con afectaciones en Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.
Escuche el programa completo aquí: