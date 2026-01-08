Colombia enfrentará a dos selecciones europeas en marzo: confirman fecha y hora

Ya quedaron confirmados los rivales de la Selección Colombia para la fecha Fifa de amistosos del mes de marzo. Luego de varias semanas de rumores, los equipos europeos dieron a conocer la programación y dónde se disputarán estos partidos.

El primer rival para los dirigidos por Néstor Lorenzo será Croacia, liderada por el volante Luka Modric. Este partido se disputará el jueves 26 de marzo a las 7:30 de la noche en Orlando, específicamente en el estadio Camping World.

El segundo rival de Colombia será Francia, que también aprovechará la fecha Fifa para realizar una gira en Estados Unidos y así prepararse para el Mundial del 2026 e intentar volver a levantar la copa, como sucedió en Rusia 2018 ante Croacia.



Detalles de Francia vs. Colombia

La selección francesa de fútbol efectuará una gira por Estados Unidos en marzo, dos meses y medio antes del inicio del Mundial, en la que se enfrentará en sendos amistosos a Brasil y a Colombia, según confirmó este jueves la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en un comunicado oficial.

El combinado dirigido por Didier Deschamps jugará primero contra Brasil el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y después, el domingo 29 del mismo mes, se medirá a Colombia en el Northwest Stadium de Washington. Este partido con la tricolor se disputará desde las 2:00 de la tarde, hora colombiana.



Blu Radio. Colombia - Francia. Foto: AFP

Según informó el citado comunicado, las entradas de preventa saldrán el lunes 12 de enero, mientras que un día después se pondrán a disposición del público en general.



Historia Selección Francia

Será la decimoséptima vez que Francia se enfrente a Brasil en toda su historia. Con anterioridad, ambas selecciones se vieron las caras en once amistosos, en cuatro Mundiales (semifinales de Suecia 1958, cuartos de México 1986, final de Francia 1998 y cuartos de Alemania 2006) y en una Copa Federaciones (en 2001 y en semifinales). El saldo total fue de seis victorias para Francia, siete para Brasil y tres empates.

Contra Colombia, Francia jugó cuatro partidos: tres amistosos y una Copa Confederaciones en Francia. El saldo para el cuadro europeo es muy favorable con tres victorias y una sola derrota.