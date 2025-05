Luka Modric se despide del Real Madrid: el adiós de una leyenda después de 13 años

El croata Luka Modric anunció que pondrá fin a su etapa en el Real Madrid tras el Mundial de Clubes, torneo que se celebrará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

De esta manera, el croata disputará este sábado 25 de mayo su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, frente a la Real Sociedad, encuentro que marcará la despedida del jugador ante su afición.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Modric confirmó su salida del equipo blanco: “Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final”.

Cuándo llegó Luka Modric al Real Madrid

El centrocampista, que llegó en 2012 procedente del Tottenham, se despide tras 13 temporadas con la camiseta merengue.

En el mismo comunicado, el jugador expresó su gratitud hacia el club, sus compañeros, entrenadores y, en especial, la afición.

“Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, afirmó, reconociendo que jugar en el Real Madrid cambió su vida tanto a nivel profesional como personal.

¿Qué ganó Luka Modric en el Real Madrid?

Durante su carrera en el equipo blanco, Modric ha disputado 590 partidos y ha conseguido 43 goles. Su palmarés incluye un total de 28 títulos, lo que lo convierte en el futbolista más laureado en los 123 años de historia del club:



6 Champions League

6 Mundiales de Clubes

5 Supercopas de Europa

4 Ligas

2 Copas del Rey

5 Supercopas de España.

A nivel individual, el croata fue distinguido en 2018 con el Balón de Oro, el premio The Best al Jugador de la FIFA y el galardón a Jugador del Año de la UEFA. También ha sido incluido seis veces en el Once Mundial de FIFA FIFPro y ha sido elegido en dos ocasiones como Mejor Centrocampista de la Champions League.

En poco más de una década, Modric se convirtió en una leyenda merengue. Foto: AFP

El Real Madrid se despide de Modric

El Real Madrid, en un comunicado oficial publicado en su página web, confirmó que el acuerdo con Modric contempla su salida definitiva al finalizar el Mundial de Clubes.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, se lee en el texto difundido por la entidad.

El presidente del club, Florentino Pérez, también expresó su reconocimiento hacia el centrocampista: “Luka Modrić permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid”, señaló.

El club anunció que este sábado, en el partido ante la Real Sociedad, se le rendirá un homenaje a Modric en su último encuentro en el Santiago Bernabéu.

En la misma jornada también será homenajeado el técnico Carlo Ancelotti, quien culminará su actual etapa como entrenador del Real Madrid antes de asumir la dirección de la selección de Brasil.