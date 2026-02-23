Coronel Julio Londoño habla tras polémica foto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 23 de febrero de 2026:



Marcela Meléndez, nueva directora de Fedesarrollo , habló de su llegada al cargo.

, habló de su llegada al cargo. Coronel (r) Julio César Londoño, exinstructor de la Fuerza Aérea Colombiana , se refirió de su aparición en una de las fotos de los que los archivos de Jeffrey Epstein, donde aparece Ghislaine Maxwell.

, se refirió de su aparición en una de las fotos de los que los archivos de Jeffrey Epstein, donde aparece Ghislaine Maxwell. Carlos Matienzo, politólogo y máster en seguridad , comentó de la situación en México tras el abatimiento de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

, comentó de la situación en México tras el abatimiento de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Karen, ciudadana de Jalisco , habló de la situación en México tras el abatimiento de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

, habló de la situación en México tras el abatimiento de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Luis Alfonso Martínez, director Aeronáutica Civil , se refirió sobre la propuesta de modificar el régimen con el que se asignan los slots en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

, se refirió sobre la propuesta de modificar el régimen con el que se asignan los slots en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Victor Saravia, médico internista infectólogo, habló del herpes zóster.

Escuche el programa completo aquí: