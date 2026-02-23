La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que apenas tres de las 23 medidas técnicas recomendadas a la Aeronáutica Civil han sido implementadas para aumentar la capacidad de operaciones por hora en la principal terminal aérea del país.

El origen de esta discusión se remonta a 2023, cuando un monitoreo técnico concluyó que, si se aplicaban 23 acciones de corto, mediano y largo plazo, el Aeropuerto Internacional El Dorado podría alcanzar hasta 100 operaciones por hora. Esto significaría un aumento del 47 % en su capacidad, una cifra clave para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Colombia.

Sin embargo, según la IATA, el avance ha sido mínimo: además de las tres medidas ya ejecutadas, solo seis más están en proceso, mientras que el resto no registra progresos concretos. Para el gremio, que representa a más de 360 aerolíneas y cerca del 85 % del tráfico aéreo mundial, la operación actual es insuficiente frente al panorama operativo que enfrenta el aeropuerto.

IATA alerta: solo 3 de 23 medidas para ampliar operación en El Dorado han sido aplicadas

Uno de los puntos más sensibles es la gestión de los llamados “slots”, es decir, las franjas horarias de despegue y aterrizaje. La IATA insiste en que se debe implementar un sistema de monitoreo alineado con los estándares internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), utilizados globalmente para organizar la operación en aeropuertos congestionados.



Sin embargo, antes de tener en cuenta las medidas, la Aerocivil anunció que trabaja en una nueva política para la asignación de slots en El Dorado, decisión que ha generado inquietud en el sector aéreo, lo que representaría consecuencias directas para los viajeros y la economía del país.

"La demanda para el transporte aéreo en Colombia sigue siendo fuerte, pero la capacidad en los principales aeropuertos, especialmente en Bogotá, sigue estando severamente limitada. Existen medidas claras que pueden mejorar la eficiencia de inmediato en El Dorado, e instamos a las autoridades y al operador aeroportuario a actuar con antelación. El cumplimiento integral de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) por parte del gobierno sigue siendo esencial, incluyendo los procesos de monitoreo de slots”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA.

IATA alerta: solo 3 de 23 medidas para ampliar operación en El Dorado han sido aplicadas

Entre los riesgos señalados están menos opciones de vuelo, lo que limitaría rutas disponibles; aumento en los precios de los tiquetes debido a una menor oferta; debilitamiento de los enlaces comerciales, especialmente en el transporte de carga como flores y productos perecederos; y una posible caída del turismo.

Publicidad

Además, la IATA aseguró que el hecho de que se presente una menor conectividad podría restarle competitividad a Colombia frente a otros centros regionales como Panamá o São Paulo. En 2025, más de 47 millones de pasajeros viajaron por Colombia, consolidando al país como uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica y un centro creciente de comercio e inversión.