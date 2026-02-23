En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / Ejército rescata menor en operación militar en Antioquia: tres disidentes se sometieron

Ejército rescata menor en operación militar en Antioquia: tres disidentes se sometieron

Los desmovilizados entregaron armas y una adolescente de 14 años fue puesta bajo protección estatal.

