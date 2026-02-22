Ejército localiza depósito ilegal de morfina avaluado en 7 millones de dólares en el norte de Nariño

Tras una paciente labor de inteligencia y luego de recibir información de una fuente humana, unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, lograron la ubicación de un depósito ilegal para almacenar morfina, la cual posteriormente era enviada a Ecuador y, de allí, a los mercados negros de Centroamérica y Estados Unidos.

El comandante de esa unidad militar, general Juan José Guzmán Ramírez, dijo a Blu Radio que la acción militar y de Policía se cumplió en la vereda Las Juntas, zona rural del municipio de San Pablo, en el norte de Nariño, límites con el sur del Cauca.

El oficial advirtió que en esta zona hay una amplia presencia del frente Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del ELN y que no se descarta que esta bodega haya sido vigilada por los subversivos. Además, se investiga si el cargamento de más de un millón 800 mil dosis de morfina que estaban listas para ser transportadas hasta Ecuador pertenecería a esa agrupación ilegal.

Según el oficial, la operación se desarrolló mientras las unidades adelantaban tareas ofensivas y de control militar de área en zona rural del mencionado municipio. Gracias a labores de inteligencia militar, se localizó el depósito clandestino, en el que fueron hallados 26 kilogramos de opiáceos (morfina), distribuidos en dos bultos conformados por paquetes de diferentes tamaños, los cuales contenían una sustancia de color café claro, con características similares a la morfina y sus derivados.



EJÉRCITO NACIONAL LOCALIZA DEPÓSITO ILEGAL DE MORFINA AVALUADO EN 7 MILLONES DE DÓLARES EN EL NORTE.

De acuerdo con la información obtenida, este alcaloide pertenecería al frente Manuel Vásquez Castaño del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN y tendría como finalidad ser transportado desde zonas de producción en Nariño hacia la frontera colombo-ecuatoriana para su posterior procesamiento en heroína y distribución en mercados ilícitos de Centroamérica y Estados Unidos, en articulación con carteles internacionales.

Señaló el comandante de la Brigada 23 del Ejército Nacional que la incautación de este depósito ilegal de morfina, avaluado en más de 7 millones de dólares, representa un duro golpe a las finanzas del grupo armado ELN que opera en esa región del suroccidente de Colombia.

Dijo Guzmán que, con esta incautación, se evitó la potencial comercialización de 1,8 millones de dosis de heroína que pretendían ser distribuidas por carteles internacionales en mercados de Centroamérica y Estados Unidos.