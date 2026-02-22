En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ejército localiza depósito ilegal de morfina avaluado en 7 millones de dólares en el norte de Nariño

Ejército localiza depósito ilegal de morfina avaluado en 7 millones de dólares en el norte de Nariño

El oficial advirtió que en esta zona hay una amplia presencia del frente Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del ELN y que no se descarta que esta bodega haya sido vigilada por los subversivos.

EJÉRCITO NACIONAL LOCALIZA DEPÓSITO ILEGAL DE MORFINA AVALUADO EN 7 MILLONES DE DÓLARES EN EL NORTE.
EJÉRCITO NACIONAL LOCALIZA DEPÓSITO ILEGAL DE MORFINA AVALUADO EN 7 MILLONES DE DÓLARES EN EL NORTE DE NARIÑO.
Por: Winston Viracachá
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad