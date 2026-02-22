Muerte de Kevin Acosta; la crisis que vive la salud: Sala de Prensa Blu, programa del 22 de febrero

Sala de Prensa presenta una edición centrada en salud pública, política y seguridad, con análisis que ayudan a entender las tensiones institucionales que marcan el inicio de 2026 en Colombia y la región.



Dr. Ramón Abel Castaño, experto en salud pública, advirtió sobre una crisis deliberada del sistema por el desfinanciamiento de la UPC, con efectos directos en el aumento de tutelas, deudas hospitalarias y muertes evitables.

Dr. Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, denunció que el colapso del sistema de salud constituye hoy la mayor vulneración de derechos humanos, por la falta de medicamentos y el deterioro de la atención.

Paca Zuleta analizó la llamada ley mordaza de encuestas, alertando sobre la pérdida de transparencia electoral y la fragmentación de las consultas políticas hacia el 8 de marzo.

Hugo López Barreto explicó que el conflicto armado mutó hacia una disputa por economías ilegales y control territorial, y aseguró presencia militar para proteger las elecciones.

Gonzalo Banda examinó la inestabilidad política del Perú, contrastándola con su solidez macroeconómica pese a la rotación constante de presidentes.

Un programa para comprender las decisiones que están redefiniendo derechos, democracia y seguridad en la región.

Escuche el programa completo aquí: