Consultas presidenciales del 8 de marzo arrancan en un escenario atípico, según analista

A pocas semanas de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el escenario político en Colombia se mueve en medio de incertidumbre por las reglas que rodean las consultas interpartidistas y la renovación del Congreso.

Ese día, además de elegir Senado y Cámara, los ciudadanos podrán participar en tres consultas para definir candidatos únicos a la Presidencia, en un proceso que analistas califican como atípico.

En entrevista con Sala de Prensa Blu, la analista política y profesora de la Universidad de los Andes, Paca Zuleta, advirtió que la contienda actual enfrenta un problema de transparencia por cuenta de la Ley 2494 de 2025, que regula la publicación y realización de encuestas electorales en el país.

Restricciones a encuestas y debate electoral

Zuleta cuestionó el impacto de la norma, señalando que ha limitado el acceso a información clave sobre intención de voto y dinámicas regionales. “A mí me llama la atención que nadie ha dicho que esa ley, 2494 del 2025, le quitó transparencia al debate electoral, porque no nos deja ver una cantidad de información que era muy importante para entender qué estaba pasando en las campañas”, afirmó.



Según la experta, la restricción ha dejado un vacío que estaría siendo ocupado por fuentes sin respaldo técnico. “Le está abriendo el espacio para que haya una manipulación durante la campaña electoral a través de firmas de apuestas, gente que no cumple con la normativa pero bota ruido”, advirtió, al referirse a la circulación de cifras no verificadas en redes sociales y plataformas digitales.



Líderes en sondeos, por fuera de consultas

Otro de los puntos que genera debate es que varios nombres que figuran con alta recordación en el escenario nacional no participarán en las consultas del 8 de marzo. Entre ellos están Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes no harán parte de esas coaliciones.

“Tenemos esta situación tan particular de que las personas que están punteando, los tres primeros que aparecen en las encuestas que conocemos, no hacen parte de las consultas”, explicó Zuleta. En su concepto, esto convierte la jornada en una especie de “intento de primera vuelta”, pero sin la participación de todas las figuras con mayor visibilidad mediática.

Dudas sobre el alcance de Roy Barreras

En el caso de la consulta liderada por Roy Barreras, el debate gira en torno a la capacidad de movilización electoral. Mientras el exsenador ha proyectado una votación cercana a los tres millones de apoyos, Zuleta se mostró escéptica frente a esa meta.

“Yo no creo que esa consulta supere los 500.000 votos”, sostuvo la analista, al recordar el comportamiento histórico del político bajo el sistema de voto preferente. Además, señaló que la decisión del Pacto Histórico de no participar en esa consulta podría afectar de manera directa el caudal electoral que tradicionalmente lo ha acompañado.

La “Gran Consulta” y la disciplina partidista

En la centro-derecha, la denominada “Gran Consulta” reúne a figuras como Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna y Carlos Fernando Galán. Aunque varios de ellos cuentan con reconocimiento nacional, la incógnita es cuántos votos efectivos lograrán movilizar.

Para Zuleta, la clave estará en la disciplina interna del Centro Democrático. “El Centro Democrático es un partido político disciplinado, y yo me imagino que el Centro Democrático sí va a votar en la consulta por Paloma Valencia... yo creo que ese es el éxito de esa consulta”, afirmó.

De acuerdo con sus cálculos, esa coalición podría acercarse a los dos millones de votos, una cifra similar a la obtenida por el partido en elecciones legislativas anteriores.

