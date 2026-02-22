Preparan protestas contra Nueva EPS en Barranquilla por molestias en la no entrega de medicamentos

A la espera de una cita con directivos de la Superintendencia Nacional de Salud están las madres de 36 niños en condición de discapacidad en el departamento del Atlántico, debido a que desde octubre del año anterior están suspendidos sus tratamientos por la falta de medicamentos, especialmente anticonvulsivantes.

Por tal motivo, manifiesta la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia en este departamento, Rosalba Amaranto, que de no recibir respuesta harán un plantón indefinido a las afueras de esta entidad, pues ya ni prestándose los medicamentos logran estabilizar a sus hijos.

“Realmente la Nueva EPS le está colocando la lápida a cada paciente. Tengo toda una carga emocional de ver tantas mamás que me llaman preocupadas, llorando, desesperadas. Entre nosotras mismas hemos tenido que sortear la situación, resolverla, prestar medicamentos para evitar que los niños convulsionen. Sin embargo, cada día se agota ese recurso”, declaró a Blu Radio.

Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

Amaranto mira con preocupación que ni las tutelas han sido suficientes para solucionar la problemática, por lo que considera que los jueces deben endurecer sus sanciones hacia los gerentes e interventores de estas EPS.



“Hay pacientes que tengo que desde el mes de octubre no le entregan anticonvulsivantes y eso es grave. Eso es gravísimo. Sabe muy bien que los pacientes que convulsionan donde no tomen los medicamentos y comiencen esos episodios continuos, pueden llevar al paciente a un estatus cerebral y quizás llegar a un paro respiratorio, por Dios. Esto no puede seguir sucediendo ni en Barranquilla ni en ninguna ciudad de Colombia. Todos los niños que tienen estas condiciones necesitan sus medicamentos”, agregó.

La Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia le ha tendido la mano a más de 400 niños en condición de discapacidad, trabajan por la defensa de sus derechos fundamentales y motivan a sus padres a sacarlos adelante. No solo tienen sede en el Atlántico, sino en varias partes del país.