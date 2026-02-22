En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Preparan protestas contra Nueva EPS en Barranquilla por molestias en la no entrega de medicamentos

Preparan protestas contra Nueva EPS en Barranquilla por molestias en la no entrega de medicamentos

Rosalba Amaranto, presidenta de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia, mira con preocupación que ni las tutelas han sido suficientes para solucionar el problema.

Publicidad

Publicidad

Publicidad