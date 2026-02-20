En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / IPS de Medellín recibirá 250 pacientes de hemofilia de la Nueva EPS que no reciben medicamentos

IPS de Medellín recibirá 250 pacientes de hemofilia de la Nueva EPS que no reciben medicamentos

Blu Radio también conoció que hay cuatro personas en Colombia que tienen hemofilia B, que son pacientes con inhibidores que no tienen terapia efectiva disponible en el país por la no autorización del Invima.

