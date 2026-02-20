IPS de Medellín recibirá 250 pacientes de hemofilia de la Nueva EPS que no reciben medicamentos

Blu Radio conoció que cerca de 250 pacientes de la Nueva EPS que no han recibido su primera dosis de medicamento para el tratamiento de la hemofilia A y B hace por lo menos tres meses en Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca, serán atendidos de manera prioritaria por una IPS antioqueña.

Esta alarmante situación pone en riesgo a estos pacientes que, en la mayoría de los casos, recibieron su último tratamiento antes del 15 de diciembre de 2025 y que eventualmente, ante un accidente como el de Kevin Acosta, podrían poner su vida en peligro, hecho por lo que la Nueva EPS no solo ha mostrado su preocupación sino que ya está cerca de cerrar un trato para atender a esta población.

La información que ha conocido Blu Radio es que quien se hará cargo de estos cerca de 250 pacientes con hemofilia será una IPS con sede central en Medellín y que también opera en ciudades del Eje Cafetero o en el departamento del Valle del Cauca, misma que eventualmente podría atender el caso de Jhonatan Leal, un hombre que hace siete meses no recibe su tratamiento para la hemofilia en Medellín y que asegura no puede pagar los medicamentos.

“Valdría 2 millones de pesos cada inyección y son tres inyecciones a la semana, por tanto, serían 12 inyecciones equivalentes a 20 millones de pesos. Ni porque fuera extracto 6 le digo, sería insostenible a lo largo de la vida”, afirmó Leal.



A la espera de que los usuarios de la Nueva EPS tengan por fin sus medicamentos, hay que decir que la IPS que los acogerá próximamente atiende a cerca de 170 pacientes con hemofilia en el departamento de Antioquia, afiliados a Savia Salud y Sanitas. Además, mencionar que esas personas, hasta ahora, reportan tasas bajísimas en sangrados repentinos, cifras que han permitido que la Nueva EPS ponga sus ojos en estos especialistas de la salud.

Sobre lo que ocurre hoy en Antioquia, hay que mencionar que solo de Savia Salud y Sanitas hay 99 personas con hemofilia severa, personas que han contado por años con su tratamiento a pesar de, por ejemplo, algunos retrasos leves en los pagos por parte de Savia Salud, EPS intervenida por el Gobierno nacional.

A pocos días de que se oficialice el convenio, hay que manifestar que, con la atención de pacientes de la Nueva EPS, esta IPS antioqueña tendrá más de 200 personas con hemofilia solamente en el departamento de Antioquia, que si se suman a las atenciones en el Eje Cafetero y Valle del Cauca, podría llegar a una cifra de 400 personas con necesidad de profilaxis.



Advertencia por hemofilia B

Blu Radio también conoció que hay cuatro personas en Colombia que tiene hemofilia B, que son pacientes con inhibidores que no tienen terapia efectiva disponible en el país por la no autorización del INVIMA, y que están siendo atendidos con medicamentos y tratamientos que no son los adecuados, pero que aseguran los expertos de no hacer este tipo de procedimientos es probable que los pacientes hayan tenido un desenlace fatal.