Declaran ilegales aranceles de Trump: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 20 de febrero de 2026:
- Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, habló de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump.
- Javier Rodas Velásquez, subdirector de la Agencia APP de Distrito de Medellín, explicó cómo será la primera gran cárcel concesionada para privados.
- Jhony Romero, gerente de la concesionada Carmet Medellín SAS, ahondó sobre la primera gran cárcel concesionada para privados.
- Cristina Fernández, esposa de Mauricio Cárdenas, habló sobre cómo ha sido su acompañamiento a su esposo Mauricio Cárdenas en su candidatura a la Presidencia.
- Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, se refirió al cierre del Parque Tayrona.
Escuche el programa completo aquí: