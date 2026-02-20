Declaran ilegales aranceles de Trump: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 20 de febrero de 2026:



Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC , habló de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump.

Javier Rodas Velásquez, subdirector de la Agencia APP de Distrito de Medellín , explicó cómo será la primera gran cárcel concesionada para privados.

Jhony Romero, gerente de la concesionada Carmet Medellín SAS , ahondó sobre la primera gran cárcel concesionada para privados.

Cristina Fernández, esposa de Mauricio Cárdenas , habló sobre cómo ha sido su acompañamiento a su esposo Mauricio Cárdenas en su candidatura a la Presidencia.

Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, se refirió al cierre del Parque Tayrona.

Escuche el programa completo aquí: