Autoridades investigan el hallazgo de restos de una mujer dentro de una maleta, esto se sabe

Agentes de la Guardia Civil Metropolitana recibieron una alerta el jueves pasado y encontraron la maleta en un riachuelo del distrito de Parelheiros.

Autoridades investigan el hallazgo de restos de una mujer (1).jpg
Autoridades investigan el hallazgo de restos humanos en una maleta.
Foto: Freepik.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

