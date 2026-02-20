En vivo
Igualitarias: la muestra fotográfica que honra a defensoras de derechos de las mujeres

Igualitarias: la muestra fotográfica que honra a defensoras de derechos de las mujeres

La Galería Chicó de la Alianza Francesa de Bogotá alberga desde el 20 de febrero una exposición fotográfica colectiva que reúne el trabajo de diez organizaciones que promueven derechos de las mujeres.

Igualitarias_ la muestra fotográfica
Igualitarias: la muestra fotográfica que honra a defensoras de derechos de las mujeres //
Crédito: ONU Mujeres Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

