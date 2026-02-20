Igualitarias: la muestra fotográfica que honra a defensoras de derechos de las mujeres //

Esta exposición es resultado de un año de procesos de formación en fotografía, comunicación visual y herramientas digitales desarrollados con organizaciones participantes de la iniciativa Igualitarias, acompañada por ONU Mujeres y financiada por la Embajada de Francia en Colombia. En total, se presentan 50 obras entre fotografías y piezas audiovisuales.

La muestra propone una narrativa construida desde la mirada de las propias organizaciones, con el objetivo de visibilizar experiencias de liderazgo femenino, trabajo comunitario y defensa de derechos en contextos atravesados por desigualdades sociales.

Durante la inauguración, la representante de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca, señaló que la exposición refleja el liderazgo de las mujeres en los territorios y su papel en la transformación de sus realidades. Por su parte, el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, destacó la importancia de respaldar a organizaciones feministas locales y de mantener alianzas institucionales orientadas a procesos sociales de largo plazo.

La propuesta incluye fotografías impresas en papel y tela, proyecciones audiovisuales y códigos QR que permiten acceder a testimonios en video de las organizaciones participantes.



Entre las entidades cuyas obras hacen parte de la exposición se encuentran la Corporación Colectiva Justicia Mujer, la Red de Mujeres Unidas del Norte de Antioquia, la Fundación Luchárnagas, la Asociación No Hay Límites, la Fundación Empoderarte Latinoamérica, la Corporación El Cuarto Mosquetero, la Corporación Yo Puedo, la Fundación Concern Universal, la Asociación Campesina Red Agroecológica del Tolima (REATTOL) y la Corporación SOS Ambiental.

La exposición estará abierta al público hasta el 14 de marzo de 2026 en la sede Chicó de la Alianza Francesa de Bogotá. El horario de visita es de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 12:30 de la tarde. La entrada es gratuita.