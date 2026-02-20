Shakira dará concierto gratis y lo transmitirá en vivo: así podrá verlo

Pasan los años y la historia de Shakira en la industria musical sigue creciendo como una de las mayores exponentes latinas ante el mundo, tendencia que con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' se termina de potenciar con cifras históricas en todos los escenarios que se ha presentado y, ahora, ad-portas de pisar suelo territorio asiático.

Pero hay un país en especial que más ha disfrutado de esta gira: México, con más de 11 shows en pocos meses y, en 2026, no será la excepción ya que la ‘Loba’ regresa al país azteca el 1 de marzo en un concierto totalmente gratuito de la mano del Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo en el Zócalo capitalino a las 8:00 de la noche, que, además, será transmitido.

“Este magno concierto de Shakira en la Ciudad de México, producido por OCESA, dispondrá de pantallas en las calles aledañas al Zócalo (20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo) y pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución”, indicaron desde la organización.

Shakira // Foto: AFP

¿Cómo se podrá ver el concierto de Shakira en Colombia?

En redes sociales, la ‘Loba’ confirmó la noticia y expresó su felicidad de regresar a territorio mexicano, en especial al Zócalo, lugar en el que se presentó en el 2007. Además, expresó que era una de sus formas de devolverles el cariño a todos sus fans.



“¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX”, expresó.

Pero su público latino también lo podrá ver, incluyendo a Colombia, a través de sus redes sociales. Información que la propia artista irá dando en sus redes sociales para el link, al igual que horarios, entre otros datos.