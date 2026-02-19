Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas locales

Diez años después, Shakira volvió a grabar en Barranquilla un video musical, luego de hacerlo en 2016 con Carlos Vives para la canción La bicicleta.

La sorpresa la dio a sus seguidores en la noche de este miércoles en el sector del barrio Abajo, donde un área a la redonda de al menos seis calles fue clausurado al paso por un dispositivo de seguridad que buscaba permitir la ubicación de las cámaras, las luces y el personal para la grabación del videoclip que está bajo la dirección de Jaime de la Iguana y la producción de Keityn.

En realidad, se trataba de la segunda jornada de grabación, pues la noche anterior, Shakira logró un despliegue de su equipo de producción, en el sector del Malecón, empleando locaciones como el Pabellón de Cristal y el Puerta de Oro, sin ser notada por sus seguidores.

Pero esto fue inevitable este miércoles al ubicarse en el conocido museo a cielo abierto, en pleno corazón del barrio Abajo, donde hay varios murales alusivos a la cultura barranquillera. Hasta allí llegó el alcalde Alejandro Char a saludarla y agradecerle por su visita.



"Me encanta saludarte, ¿cómo has visto a tu Barranquilla?", le preguntó el mandatario. A lo que la artista respondió "Divina... lo que has hecho es uff".

Para el rodaje del video llamó la atención que fue empleado un bus que tenía un letrero que decía Barranquilla en la zona frontal. Este era arrastrado por una grúa, mientras Shakira estaba al volante, junto a Beéle, recorriendo la zona del museo a cielo abierto.

Además, fueron invitados los miembros de conocidos grupos folclóricos de la ciudad, así como miembros de las marimondas del Barrio Abajo, del Rumbón Normalista, el Congo Grande, entre otros, quienes tenían a cargo un momento de baile.

Esto motivó a muchos a especular que juntos podrían estar haciendo una nueva versión del tema Te Olvidé, pero en realidad se trataría de un tema musical inédito. Ahora, sus seguidores cuestionan si el video que Beéle publicó con Shakira en el que la llamó “Coletica” sería una pista del contenido de la nueva letra.

"Estoy aquí con mi coletica. Se está poniendo brilli mi coletica. Va a salir a bembear conmigo, mira allá va, allá viene", dice Beéle, mientras Shakira ríe.

Coletica, una palabra que se relaciona con un asunto de identidad cultural para hacer referencia al estilo de vida en los barrios populares, es una expresión que el artista ha popularizado en los últimos meses, para lo que incluso utiliza en sus gorras letreros como "La coletera los hará libres".

La grabación se extendió hasta las 5 de la mañana, luego de que la artista aterrizara en el sitio hacia las 10:50 de la mañana. Esta sería la última jornada, para lo que Shakira se prepara para descansar, junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes están junto con ella y sus padres.