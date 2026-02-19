En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Therians
Perú
Reunión Petro-Delcy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas locales

Shakira y Beéle graban video en Barranquilla: incluirá temática de Carnaval con artistas locales

Los artistas comparten por segunda vez en una colaboración musical, luego de grabar una nueva versión de Hips Don´t lie.

Publicidad

Publicidad

Publicidad