En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Shakira está en Barranquilla: grabará video de nueva canción con Beéle

Shakira está en Barranquilla: grabará video de nueva canción con Beéle

Integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad