"No necesitamos que nos protejan", dicen indígenas que reabrieron el Parque Tayrona

En una entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Anastasio Moscote, gobernador de un cabildo indígena que participó en la reapertura del Parque Tayrona, negó tener necesidad alguna de protección por parte del Estado y aseguró que ese es uno de los motivos por el cual las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, reabrieron el ingreso al turístico sitio del departamento del Magdalena.

"No necesitamos que nos protejan", aseguró, al defender la autonomía de las comunidades sobre su territorio ancestral y rechazar la intervención que, según afirma, desconoce su autoridad en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, sostuvo que la manifestación es pacífica y previamente conocida por las autoridades ambientales. “Hemos tenido muchas situaciones de atropello, no es solo lo que pase en el Tayrona, sino en la Sierra. Parques ya sabía que íbamos a hacer esa manifestación pacífica”, declaró.

Moscote enfatizó que el Parque Tayrona es parte esencial de la historia y la identidad de los pueblos indígenas. “Es nuestro territorio, Tayrona es nuestra historia viva, nuestra esencia. En eso también tenemos que tener decisión, la cual se nos desconoce”, afirmó, al insistir en el derecho a participar en la toma de decisiones.

En ese sentido, planteó la necesidad de una coadministración con la autoridad ambiental. “Se quiere la co-administración de Parques Tayrona, Parques es autoridad ambiental, pero es nuestro territorio ancestral, en eso tenemos que compartir la administración de los parques”, explicó.



Preguntado sobre un eventual secuestro dentro del área protegida, que fue cerrada a turistas por motivos de seguridad, el gobernador descartó cualquier riesgo de ese tipo: “Eso no va a pasar, en el territorio tenemos que ejercer nuestra autoridad como indígenas. El Parque Tayrona es seguro, ahí está la Policía, no hemos tenido en el parque ninguna situación de esa naturaleza”, señaló.

El líder también cuestionó lo que calificó como atropellos contra la comunidad indígena y defendió el ejercicio de la autoridad propia en el territorio. Sobre el dinero solicitado a los visitantes del Parque, Moscote aclaró que se trata de una donación voluntaria de 50.000 pesos. Según explicó, estos recursos buscan cubrir gastos operativos del parque y destinar excedentes a mejoras en zonas que se encuentran en condiciones deficientes, especialmente en infraestructura básica.

"No es cobrar, es una donación que se pide voluntaria a los turistas. Esa donación, de 50.000 pesos, va para cubrir los gastos que se están generando en el Parque y después toca mirar lo que quede para distribuir en beneficio de las comunidades, que nunca hemos recibido nada de las taquillas", detalló.