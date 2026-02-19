En vivo
Ejército evitó la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los EEUU

Ejército evitó la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los EEUU

A través de la neutralización de un complejo cocalero avaluado en 700 millones de pesos que tenía capacidad de producción mensual de dos toneladas de droga.

