Ejército evitó la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los EEUU

En el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de la acción unificada, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en coordinación con la Policía Nacional, en desarrollo de operaciones militares ofensivas, logró la ubicación y destrucción, en la vereda Bella Vista, de Sabana de Torres, departamento de Santander, un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, Subestructura Édgar Madrid Benjumea.

El complejo cocalero se encontraba compuesto por cuatro estructuras con capacidad de producción mensual de dos toneladas de estupefaciente. Gracias a las labores de inteligencia militar, se tienen indicios de que los integrantes de este grupo han buscado trascender fronteras, en su intención de comercializar la droga en países de Centroamérica y en los Estados Unidos, tomando como corredores de movilidad las áreas costeras y marítimas del mar Caribe.

Con la ubicación de este laboratorio, donde fueron hallados 1026 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 151.000 millones de pesos, y la destrucción de la infraestructura, valorada 700 millones de pesos, se continúa atacando las economías ilícitas del Clan del Golfo.

De esta manera, el Ejército Nacional cumple con su misión constitucional en la búsqueda permanente de garantizar el orden interno y soberanía de nuestro país, propendiendo por el bienestar de las comunidades.

