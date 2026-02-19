Ana María Archila, la estratega colombiana que impulsa el giro progresista en Alcaldía de Nueva York

Ana María Archila, una destacada activista colombiana, ha asumido un rol fundamental en la administración del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Tras años liderando el Partido de las Familias Trabajadoras, Archila fue pieza clave en la estrategia política que permitió derrotar a sectores tradicionales y llevar a Mamdani, un joven progresista nacido en Uganda y de fe musulmana, al ayuntamiento de la "capital del mundo".



Una victoria gestada desde las bases

El ascenso de Mamdani no fue fortuito. Fue el resultado de una coalición de partidos y movimientos de izquierda que buscaban una alternativa a los candidatos apoyados por billonarios. Bajo la dirección de Archila, el Partido de las Familias Trabajadoras logró unir a los sectores progresistas para presentar un frente común, logrando que Mamdani se impusiera primero en las primarias demócratas y luego en las elecciones generales.



Tres promesas para aliviar el costo de vida

La gestión de Mamdani se centra en soluciones materiales concretas para la clase trabajadora. Sus tres promesas principales, que Archila describe como el "corazón" de su compromiso, son: congelar el costo de la renta, establecer el cuidado infantil gratuito y universal, y hacer que el sistema de buses de la ciudad sea rápido y gratuito.

En cuanto a la vivienda, el alcalde busca utilizar su poder para nominar a los miembros de la junta que regula los precios en cerca de dos millones de apartamentos con renta controlada. Además, la administración se enfoca en construir vivienda asequible a largo plazo, distanciándose de políticas anteriores que favorecían la construcción de lujo.



Nueva York como ciudad santuario frente a Donald Trump

En un contexto de alta tensión con el gobierno federal, Nueva York se posiciona como un refugio para los inmigrantes. Con tres de cada cinco familias compuestas por inmigrantes de primera o segunda generación, la ciudad busca contrastar la visión "excluyente" de Donald Trump.

Archila destacó en Mañanas Blu, que, a pesar de las incursiones de agencias federales como ICE en tribunales, el alcalde ha sido enfático en proteger a los neoyorquinos indocumentados y expandir los servicios legales para las comunidades migrantes. Incluso en temas de política exterior, como la situación en Venezuela o Palestina, el discurso de la alcaldía se arraiga en la defensa de los derechos de las diásporas que conviven en la ciudad.



Escuche aquí la entrevista: