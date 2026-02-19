En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Ana María Archila, la estratega colombiana que impulsa el giro progresista en Alcaldía de Nueva York

Ana María Archila, la estratega colombiana que impulsa el giro progresista en Alcaldía de Nueva York

Tras años liderando el Partido de las Familias Trabajadoras, Archila fue pieza clave en la estrategia política que permitió derrotar a sectores tradicionales y llevar a Mamdani, un joven progresista nacido en Uganda y de fe musulmana, al ayuntamiento de la "capital del mundo".

