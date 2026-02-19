En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Tatacoa Race alista su quinta edición con 900 ciclistas en el mítico desierto

Tatacoa Race alista su quinta edición con 900 ciclistas en el mítico desierto

Será su quinta edición, denominada “El Legado”, del 5 al 7 de junio en Neiva, Huila, con la proyección de reunir a cerca de 900 ciclistas en distintas modalidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad