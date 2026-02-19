Tatacoa Race alista su quinta edición con 900 ciclistas en el mítico desierto

Tatacoa Race disputará su quinta edición, denominada “El Legado”, del 5 al 7 de junio en Neiva, Huila, con la proyección de reunir a cerca de 900 ciclistas entre las modalidades competitiva y de travesía. La competencia se ha consolidado como una de las pruebas de resistencia más exigentes del calendario nacional, gracias a sus condiciones climáticas, el desierto de la Tatacoa y a la complejidad de sus recorridos.



Habrá dos modalidades: competencia y travesía

Para esta edición, la organización diseñó etapas completamente nuevas, manteniendo como eje central las características que han identificado a la carrera desde sus inicios: altas temperaturas, terrenos técnicos y trayectos que atraviesan parajes áridos y exigentes. El evento contará con participación de corredores provenientes de distintas regiones del país, así como presencia internacional.

La competencia se desarrollará en dos etapas. La primera tendrá un recorrido aproximado de 100 kilómetros, distancia que exigirá resistencia física, estrategia y adecuada administración del esfuerzo. La segunda jornada será de cerca de 55 kilómetros y también incluirá formato de travesía, permitiendo que más ciclistas vivan la experiencia de la prueba en un trazado retador.

El desierto de la Tatacoa, principal escenario de la competencia

El desierto de la Tatacoa, cuya temperatura oscila por encima de los 30 °C, volverá a ser el principal escenario de la competencia. Sus caminos de arena, formaciones geológicas y temperaturas elevadas representan un desafío constante para los participantes, quienes deberán gestionar hidratación y ritmo en condiciones de calor extremo. El entorno natural se convierte así en un factor determinante en el desarrollo de cada etapa.

Desde su creación, Tatacoa Race ha integrado deporte y territorio, posicionando a Neiva y al departamento del Huila como referentes del turismo deportivo. Con cinco ediciones, la prueba mantiene su enfoque en la resistencia y en la experiencia que supone competir en uno de los paisajes más particulares del país.

