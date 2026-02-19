En vivo
Comenzó la construcción de la vía El Cauchal – Sucre, en La Mojana

Comenzó la construcción de la vía El Cauchal – Sucre, en La Mojana

Debido a las fuertes afectaciones a causa de las lluvias atípicas, el Ministerio de Transporte confirmó que las labores comenzaron para atender vías que se han dejado incomunicados a las comunidades.

