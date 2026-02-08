En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturados y judicializados presuntos miembros de columna Mariscal Sucre por crímenes en Barbacoas

Capturados y judicializados presuntos miembros de columna Mariscal Sucre por crímenes en Barbacoas

Dos presuntos integrantes de una estructura de las disidencias fueron enviados a prisión por delitos como homicidio, tortura, secuestro y extorsión en Nariño, según la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad