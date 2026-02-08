Capturados y judicializados presuntos miembros de columna Mariscal Sucre por crímenes en Barbacoas

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Édison Javier Castillo Cortés y Franklin Daniel Angulo Cortés, señalados de integrar la autodenominada columna móvil Mariscal Sucre, estructura de las disidencias de las Farc que delinque en el municipio de Barbacoas, Nariño.

De acuerdo con la investigación, Castillo Cortés habría ejercido como cabecilla de una comisión urbana desde octubre de 2024, rindiendo cuentas a ‘alias Cortés’ y, luego de que este fuera capturado, empezó a rendirle cuentas a ‘alias Yoli’. Mientras tanto, Angulo Cortés estaba encargado de realizar labores de inteligencia. La fiscal del caso explicó los roles de estos dos hombres.

“En el desarrollo de las labores investigativas, se pudo establecer que el señor Édison es conocido con el alias de ‘Cuello tortuga’, justamente por la cicatriz que presenta a la altura del cuello. El señor Franklin Daniel es conocido con el alias de ‘Doble A’, quien era el encargado de realizar labores de inteligencia contra la Fuerza Pública, para que otros integrantes de esta organización criminal pudieran adelantar homicidios selectivos”, indicó.

Las investigaciones revelan que la organización estaría conformada por cerca de 150 personas y que ejercía control territorial mediante intimidaciones, extorsiones al comercio y acciones armadas con armas de corto y largo alcance. A los procesados se les atribuye su posible participación en homicidios, secuestros, torturas y exigencias económicas a contratistas y comerciantes de la región.



Entre los hechos investigados figura un crimen ocurrido en marzo de 2025, así como la retención ilegal de personas y presiones económicas a comerciantes para permitirles desarrollar sus actividades.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tortura, extorsión y secuestro.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez los envió a la cárcel, mientras avanzan las investigaciones para desarticular esta estructura criminal.