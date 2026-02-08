Halftime del Super Bowl 2026: a qué hora y por dónde ver a Bad Bunny en vivo

El Super Bowl LX no solo definirá al próximo campeón de la NFL, sino que también ofrecerá a aficionados y seguidores un espectáculo de alcance global. Como ocurre cada año, el show de medio tiempo concentra gran parte de la atención mediática y, en esta oportunidad, el peso recae en Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

La cita será este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en medio del duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Más allá del resultado en el campo, millones de personas en América Latina y Estados Unidos estarán pendientes del entretiempo, un espacio que se ha transformado en una vitrina de escala gigantesca.



Halftime del Super Bowl 2026: a qué hora será el show de Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo no tiene un horario exacto, ya que depende del desarrollo del partido. El Super Bowl comenzará a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, y el show se realizará entre el segundo y el tercer cuarto.

De acuerdo con los tiempos habituales de la NFL, se estima que la presentación de Bad Bunny arranque entre las 8:15 y las 8:30 de la noche en Colombia. En Estados Unidos, el horario varía según la zona, pero en Texas se prevé que el espectáculo comience entre las 7:00 y las 7:30 de la noche.



El show suele durar entre 12 y 14 minutos, tiempo suficiente para concentrar una audiencia global y marcar tendencia en redes sociales.

Super Bowl Foto: AFP

Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

En Colombia, el Super Bowl se podrá ver en directo por la plataforma de streaming Disney+, por lo que es necesario contar con una suscripción activa, aunque también estará disponible a través del canal ESPN.

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de:



NBC, como cadena principal.

Telemundo, Peacock y Universo, con señal alternativa.

Bad Bunny, protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl

El artista puertorriqueño llega al Super Bowl LX en uno de los momentos más sólidos de su carrera, impulsado por el éxito de su álbum Debí Tirar Más Fotos y el Grammy al Álbum del Año. Aunque ya había participado en el show de 2020 junto a Shakira y Jennifer López, esta será su primera vez como artista principal.

Su presencia refuerza el crecimiento de la música latina en escenarios históricamente dominados por artistas anglosajones y confirma que el Super Bowl también es un espacio para la diversidad cultural.

