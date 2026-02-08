Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde es parte de una tradición muy arraigada entre los jugadores. Su dinámica sencilla y la variedad de modalidades disponibles lo convierten en una opción preferida para quienes consultan resultados todos los días.



Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 8 de febrero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7 Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3 Chontico Día 5 febrero 2026 1431 - 8 Chontico Día 4 febrero 2026 4659 - 9 Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5 Chontico Día 30 enero 2026 0740 - 5 Chontico Día 29 enero 2026 8861 - 7 Chontico Día 27 enero 2026 8016 - 0

Modalidades de juego del Chontico Día

Este sorteo ofrece diferentes opciones de apuesta que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Las apuestas son accesibles y flexibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que permite a cada jugador ajustar su participación según su presupuesto y estrategia personal.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

De esta manera, los ganadores pueden cobrar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales del país.