Campesinos de La Mojana señalan que ellos también denunciaron fallas en 'La Ruta del arroz'

En la subregión de La Mojana hay molestias por las demoras en la ejecución de varios proyectos, entre estos, el de la llamada 'Ruta del arroz', el cual volvió a ser noticia en estos días por las denuncias realizadas por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de Presidencia.

Oswaldo Pupo, vicepresidente de la Corporación Por La Mojana, asegura que se trata de una situación que fue denunciada hace varios meses ante la Fiscalía y los entes de control, por lo que aún no reciben respuestas.

"Eso se denunció hace varios meses. Uno no sabe qué hicieron con el dinero. Vinieron a hacer socializaciones y no pasó de ahí. No hay razón de los molinos que nos prometieron", indicó Pupo.

Según explica Pupo, no solo denunciaron este contrato sino también el de las obras para el Canal de la Esperanza, lo que consideran que solo amplió los problemas por manejo de sedimento en la zona cercana a 'carégato'.



"Él tiene la obligación, por orden del Tribunal de Cundinamarca, de cerrar el boquete de 'caregato'. Eso es lo que debe hacer. En cambio, han hecho obras que no han funcionado de la mejor manera", manifestó.