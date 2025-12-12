Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante el sorteo realizado el viernes, 12 de diciembre de 2025. Como es habitual, este tradicional chance ofreció una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la expectativa entre quienes siguen a diario sus resultados y confían en su número de la suerte.

Resultado oficial del Paisita Noche – 12 de diciembre de 2025

De acuerdo con el reporte oficial del operador, la combinación ganadora del sorteo fue , una cifra que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna.

Desglose del número ganador:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

Animal:

Los jugadores pueden consultar los resultados de sorteos anteriores en las plataformas oficiales del Paisita Noche, una herramienta útil para verificar apuestas y llevar un control histórico de las combinaciones.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche varía según el tipo de acierto logrado. Estas son las modalidades de pago vigentes:



Aciertos por cifras finales

La uña (1 acierto – última cifra): paga 5 pesos por cada peso apostado.

paga 5 pesos por cada peso apostado. La pata (2 aciertos – dos últimas cifras): paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Pleno: paga 400 pesos por cada peso apostado.

paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado: paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Súper pleno : paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

: paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 % sobre el valor total del premio.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Se sortea todos los días, lo que permite a los jugadores seguir sus resultados de forma constante y disfrutar a diario de la emoción de este juego de azar que hace parte de la rutina de miles de hogares colombianos.