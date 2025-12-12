Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Publicidad
El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante el sorteo realizado el viernes, 12 de diciembre de 2025. Como es habitual, este tradicional chance ofreció una nueva oportunidad de ganar, manteniendo viva la expectativa entre quienes siguen a diario sus resultados y confían en su número de la suerte.
De acuerdo con el reporte oficial del operador, la combinación ganadora del sorteo fue , una cifra que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna.
Desglose del número ganador:
Los jugadores pueden consultar los resultados de sorteos anteriores en las plataformas oficiales del Paisita Noche, una herramienta útil para verificar apuestas y llevar un control histórico de las combinaciones.
El plan de premios del Paisita Noche varía según el tipo de acierto logrado. Estas son las modalidades de pago vigentes:
Es importante tener en cuenta que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 % sobre el valor total del premio.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Se sortea todos los días, lo que permite a los jugadores seguir sus resultados de forma constante y disfrutar a diario de la emoción de este juego de azar que hace parte de la rutina de miles de hogares colombianos.