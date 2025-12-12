En vivo
Caribe  / 'Los Costeños' y 'Los Pepes' piden que Salvatore Mancuso sea facilitador en eventual diálogo de paz

‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ piden que Salvatore Mancuso sea facilitador en eventual diálogo de paz

Blu Radio conoció que el Gobierno dijo que su participación en una eventual mesa depende de la autorización explícita del presidente Gustavo Petro.

