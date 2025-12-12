‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ piden que Salvatore Mancuso sea facilitador en eventual diálogo de paz

Los abogados de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, respectivos cabecillas de las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en el Atlántico, solicitaron a través de cartas al Gobierno Nacional la inclusión del gestor de paz, Salvatore Mancuso, como facilitador en la eventual mesa explotaría que se quiere instalar antes de febrero del próximo año para la paz urbana de este territorio.

Las misivas radicadas hacia el Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el Director Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, se basan precisamente en agilizar un proceso socio jurídico que consolide la paz en Barranquilla.

“Cristian Camili Morelli, en calidad de apoderado judicial del ciudadano, Digno Jose Palomino Rodríguez, concurro respetuosamente ante su Honorable Despacho con el fin de solicitarle la incorporación del señor Salvatore Mancuso Gómez como facilitador en el proceso que se desarrolla en el departamento del Atlántico y su área metropolitana. Esta participación tiene como finalidad contribuir al avance del proceso socio jurídico orientado a la construcción de paz en la región, en concordancia con las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro”, se puede leer inicialmente en una de las cartas.

“Es de resaltar la importancia del señor Salvatore Mancuso Gómez como gestor en los esfuerzos de construcción de paz en la región Caribe, en especial dentro de los escenarios de diálogo con los grupos que hacen presencia en el departamento del Atlántico y su área metropolitana. Su participación se enmarca en el propósito de avanzar hacia un proceso socio jurídico que consolide la paz, en consonancia con las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional”, agrega la misiva.



De hecho, el mismo abogado Cristian declaró a Blu Radio que le apuestan a un proceso sin afanes y que la comunicación también fue dejada en el despacho del Alto Comisionado de Paz.

“Solicitamos específicamente al Alto Comisionado que el señor Salvatore Mancuso haga parte de la eventual mesa de paz que se instaure en el Atlántico, con la finalidad de que a través de su experiencia y el contacto directo que ha tenido con estos casos donde se propugna por una justicia restaurativa, nos acompañe y nos dé todo el apoyo posible para que esto sea una realidad”, sostuvo.

Blu Radio también conoció que la misiva tuvo respuesta por parte del Gobierno, en este caso diciendo que su participación en una eventual mesa depende de la autorización explícita del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

“En atención a la solicitud relacionada con la incorporación del señor Salvatore Mancuso Gómez como facilitador en el proceso exploratorio que se desarrolla en el departamento del Atlántico, el Distrito Especial de Barranquilla y su área metropolitana, nos permitimos indicarle que, conforme a la Resolución No. 327 del 21 de septiembre 2025, por la cual se designa al señor Salvatore Mancuso como gestor de paz, en su artículo 1, parágrafo 3, se establece que: "A solicitud expresa del presidente de la República, los gestores de paz podrán acompañar otras instancias de diálogo que se desarrollen en el marco de la política de Paz Total."”, presenta.

“En este sentido, la participación del señor Salvatore Mancuso en otros procesos diferentes al asignado mediante el acto administrativo citado, se encuentra sujeto a la discrecionalidad del Presidente de la República”, culmina.