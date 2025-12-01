En vivo
Los Costeños y Tren de Aragua, detrás de violento robo en centro comercial de Bucaramanga

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en Bucaramanga liderando un consejo de seguridad y confirmó que la banda está relacionada con ‘Los Costeños’ y el Tren de Aragua.

