Los Costeños y Tren de Aragua, detrás de violento robo en centro comercial de Bucaramanga

Un violento intento de hurto dentro del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en el oriente de Bucaramanga, terminó en un intenso tiroteo entre una banda delincuencial proveniente, al parecer, de Barranquilla, y unidades de la Policía Metropolitana. El hecho dejó un uniformado muerto, un delincuente abatido y cinco capturados.

Al ser sorprendidos por los investigadores, los delincuentes abrieron fuego de manera directa, desatando un enfrentamiento que sembró el pánico entre decenas de familias que se refugiaron en baños y locales cerrados. Incluso policías de civil que estaban comprando reaccionaron de inmediato y se sumaron al combate.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que los delincuentes ya tenían una bolsa con joyas y se disponían a huir cuando fueron interceptados.

“Pretendían robar la joyería Caracas del centro comercial. Ya tenían una bolsa con joyas lista para sacarla cuando hombres de inteligencia reaccionan. En una acción valerosa, el subintendente de policía judicial Freddy Leal se enfrenta a los bandidos. Un delincuente fue neutralizado a la entrada de la joyería”, señaló el oficial.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el envío de 200 policías adicionales a Santander y la puesta en marcha de patrullas mixtas entre Policía y Ejército. También anunció la instalación de vallas con los rostros de los criminales más buscados.

El subintendente Leal, quien recibió varios impactos de arma de fuego, fue trasladado gravemente herido a la Clínica Bucaramanga. Los médicos intentaron reanimarlo por varios minutos, pero finalmente falleció en cumplimiento del deber.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en Bucaramanga liderando un consejo de seguridad y confirmó que la banda está relacionada con ‘Los Costeños’ y el Tren de Aragua.

“Fueron capturadas cinco personas, dos mujeres y tres hombres, por ahora la información que tenemos es que se trata de delincuencia común organizada de Los Costeños que podría tener relación con el Tren de Aragua. Un ciudadano venezolano fue capturado”, indicó el ministro de Defensa.

Frente a los responsables que aún estarían vinculados al caso, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a los demás integrantes de la organización criminal que llegó desde Barranquilla para ejecutar el robo.