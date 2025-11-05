En vivo
Caen tres extorsionistas de Los Costeños que seguían delinquiendo pese a tregua

Caen tres extorsionistas de Los Costeños que seguían delinquiendo pese a tregua

Estos tres hombres fueron capturados en momentos en que recibían dinero de una docente pensionada a la que tenían amenazada de muerte en el norte de Barranquilla.

