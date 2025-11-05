Caen tres extorsionistas de Los Costeños que seguían delinquiendo pese a tregua

La captura en flagrancia de tres señalados extorsionistas de Los Costeños, en el barrio El Recreo de Barranquilla, evidenció una vez más que no todos los miembros de esta banda delincuencial han acogido el cese de actividades ilícitas que declaró su principal cabecilla, alias ‘Castor’, como muestra de voluntad de paz.

Los capturados, según la Policía, cayeron justo cuando recibían parte del dinero que le estaban exigiendo a una docente pensionada, a la que mantenían bajo amenazas para obligarla a pagar una millonaria suma de dinero.

"Serían los responsables de extorsionar a una docente pensionada, a quien le exigían el pago de una supuesta deuda de 12 millones de pesos, amenazándola con atentar contra su vida en caso de no cumplir con las exigencias económicas", reportó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.

"Durante el procedimiento fueron incautados $1.000.000 en efectivo, presuntamente producto de la extorsión, y tres teléfonos celulares utilizados para realizar las exigencias extorsivas", agregó.



Los capturados, informó el oficial, presentan cinco anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación y falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.