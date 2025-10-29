Así operaba la banda ‘Los Costeños del Oso’, capturados por la Policía en Barranquilla

Cinco hombres, entre ellos alias 'El Oso', quien fue notificado a la cárcel El Barne de Boyacá, conformaban la estructura criminal ‘Los Costeños del Oso’, derivada del grupo delincuencial organizado 'Los Costeños'.

La operación, coordinada por el Gaula de la Policía Metropolitana y la Fiscalía, permitió establecer —durante un mes de labores de inteligencia en Barranquilla, Soledad, Valledupar y el municipio de Cómbita (Boyacá)— el accionar de los capturados, acusados de los delitos de secuestro extorsivo, en especial el de dos ciudadanos caleños en la capital del Atlántico. Así lo explicó el general Edwin Urrego, comandante de la institución en la ciudad.

La acción investigativa, detalló el oficial, se originó tras la retención de dos ciudadanos provenientes de Cali, quienes habían viajado a Barranquilla para adquirir maquinaria amarilla. Las víctimas fueron secuestradas y sometidas a exigencias económicas por 500 millones de pesos a cambio de su liberación. Gracias a la oportuna intervención de las autoridades, se logró su rescate.

El general Urrego destacó también que el grupo delincuencial ‘Los Costeños del Oso’ venía afectando principalmente a los sectores empresarial y comercial, utilizando la modalidad de secuestro extorsivo bajo la figura de falso servicio. Las víctimas eran contactadas mediante anuncios laborales o comerciales falsos, lo que derivaba en su desplazamiento hacia zonas controladas por la estructura criminal.



“Con esta operación golpeamos de manera directa a una de las estructuras criminales más peligrosas del Caribe, dedicada al secuestro extorsivo. La Policía Nacional continúa trabajando de forma articulada con la Fiscalía para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de secuestro o extorsión a través de la Línea Antisecuestro y Antiextorsión 165, la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.