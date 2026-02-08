Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor tradición en el suroccidente de Colombia y, especialmente, en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en una consulta diaria para quienes siguen los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, fruta emblemática de la región, un elemento que refuerza su identidad local y su cercanía con los apostadores.

El número ganador del chance Chontico Noche de este domingo 8 de febrero de 2026 es el: 7467 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 7467

Dos últimas cifras: 67

Tres últimas cifras: 467

La quinta: 1

Gracias a su constancia en los sorteos y a su presencia en múltiples puntos de venta autorizados, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más reconocidas dentro del portafolio de juegos de azar regionales. Su estructura de apuestas permite participar con diferentes presupuestos y elegir entre varias modalidades, lo que amplía el interés de los jugadores.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:



De lunes a viernes: 7:00 de la noche.

Sábados: 10:00 de la noche.

Domingos y festivos: 8:00 de la noche.

Además de este sorteo, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando las opciones para quienes participan de forma frecuente.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Noche ofrece montos de apuesta accesibles:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad en los valores contribuye a que el sorteo mantenga una alta participación diaria.



Cómo jugar un chance en línea en Colombia

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar. Para hacerlo, el jugador debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar los resultados en línea y acceder al servicio sin necesidad de acudir a un punto físico.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos comunes en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, con antigüedad no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

