Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor tradición en el suroccidente de Colombia y, especialmente, en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en una consulta diaria para quienes siguen los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, fruta emblemática de la región, un elemento que refuerza su identidad local y su cercanía con los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Noche de este domingo 8 de febrero de 2026 es el: 7467 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Gracias a su constancia en los sorteos y a su presencia en múltiples puntos de venta autorizados, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más reconocidas dentro del portafolio de juegos de azar regionales. Su estructura de apuestas permite participar con diferentes presupuestos y elegir entre varias modalidades, lo que amplía el interés de los jugadores.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:
Además de este sorteo, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando las opciones para quienes participan de forma frecuente.
El Chontico Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio.
El Chontico Noche ofrece montos de apuesta accesibles:
Esta flexibilidad en los valores contribuye a que el sorteo mantenga una alta participación diaria.
En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar. Para hacerlo, el jugador debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar los resultados en línea y acceder al servicio sin necesidad de acudir a un punto físico.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos comunes en todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|7 Febrero 2026
|6114 - 1
|Chontico Noche
|6 Febrero 2026
|4953 - 8
|Chontico Noche
|5 Febrero 2026
|5241 - 0
|Chontico Noche
|4 Febrero 2026
|1488 - 0
|Chontico Noche
|3 Febrero 2026
|6183 - 7
|Chontico Noche
|2 Febrero 2026
|8600 - 7
|Chontico Noche
|1 Febrero 2026
|4542 - 6
|Chontico Noche
|31 Enero 2026
|0424 - 9
|Chontico Noche
|30 Enero 2026
|4849 - 4
|Chontico Noche
|29 Enero 2026
|8216 - 6
|Chontico Noche
|28 Enero 2026
|2724 - 5