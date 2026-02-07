Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor trayectoria en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha consolidado como una referencia diaria para quienes consultan los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que fortalece su identidad local y su cercanía con los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 7 de febrero de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y para obtener un premio es indispensable que el número apostado coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad seleccionada. Cada noche, miles de personas siguen este sorteo, que continúa siendo un referente para quienes buscan información confiable sobre los resultados del chance en Colombia.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada:
Además, la Lotería del Chontico ofrece otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en horas de la noche, ampliando las alternativas para los apostadores.
El Chontico Noche dispone de varias modalidades de apuesta, las cuales determinan el tipo de premio de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y expectativa de premio.
Este juego de azar ofrece alternativas accesibles para diferentes presupuestos:
Gracias a esta flexibilidad en los montos de apuesta, el Chontico Noche continúa siendo una opción atractiva para quienes participan con regularidad en los sorteos de chance.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios que se solicitan en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6 Febrero 2026
|4953 - 8
|Chontico Noche
|5 Febrero 2026
|5241 - 0
|Chontico Noche
|4 Febrero 2026
|1488 - 0
|Chontico Noche
|3 Febrero 2026
|6183 - 7
|Chontico Noche
|2 Febrero 2026
|8600 - 7
|Chontico Noche
|1 Febrero 2026
|4542 - 6
|Chontico Noche
|31 Enero 2026
|0424 - 9
|Chontico Noche
|30 Enero 2026
|4849 - 4
|Chontico Noche
|29 Enero 2026
|8216 - 6
|Chontico Noche
|28 Enero 2026
|2724 - 5