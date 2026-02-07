Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor trayectoria en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha consolidado como una referencia diaria para quienes consultan los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que fortalece su identidad local y su cercanía con los apostadores.

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 7 de febrero de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y para obtener un premio es indispensable que el número apostado coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad seleccionada. Cada noche, miles de personas siguen este sorteo, que continúa siendo un referente para quienes buscan información confiable sobre los resultados del chance en Colombia.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada:



De lunes a viernes: 7:00 de la noche.

Sábados: 10:00 de la noche.

Domingos y festivos: 8:00 de la noche.

Además, la Lotería del Chontico ofrece otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en horas de la noche, ampliando las alternativas para los apostadores.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche dispone de varias modalidades de apuesta, las cuales determinan el tipo de premio de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y expectativa de premio.



Cuánto cuesta apostar

Este juego de azar ofrece alternativas accesibles para diferentes presupuestos:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Gracias a esta flexibilidad en los montos de apuesta, el Chontico Noche continúa siendo una opción atractiva para quienes participan con regularidad en los sorteos de chance.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios que se solicitan en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

