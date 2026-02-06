Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor tradición en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en un referente habitual para quienes siguen a diario los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que refuerza su identidad local y su cercanía con los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Noche de este viernes 6 de febrero de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Gracias a su trayectoria y a la constancia de sus sorteos, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro de los juegos de azar del país. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y para ganar es fundamental que el número jugado coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad elegida. Cada noche, miles de personas están pendientes de este sorteo, que continúa siendo una referencia entre quienes buscan información confiable sobre los resultados del chance en Colombia.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios establecidos de acuerdo con la jornada:
Además, la Lotería del Chontico ofrece otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en horas de la noche, ampliando las opciones para los apostadores.
El Chontico Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta, las cuales definen el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativa de premio.
Este juego de azar ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos:
Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Noche sigue siendo una opción atractiva para quienes participan con frecuencia en los sorteos de chance.
El proceso para reclamar un premio de Chontico Noche varía según el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que se solicitan en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|5 Febrero 2026
|5241 - 0
|Chontico Noche
|4 Febrero 2026
|1488 - 0
|Chontico Noche
|3 Febrero 2026
|6183 - 7
|Chontico Noche
|2 Febrero 2026
|8600 - 7
|Chontico Noche
|1 Febrero 2026
|4542 - 6
|Chontico Noche
|31 Enero 2026
|0424 - 9
|Chontico Noche
|30 Enero 2026
|4849 - 4
|Chontico Noche
|29 Enero 2026
|8216 - 6
|Chontico Noche
|28 Enero 2026
|2724 - 5
|Chontico Noche
|27 Enero 2026
|5064 - 8