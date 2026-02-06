Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor tradición en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en un referente habitual para quienes siguen a diario los resultados del chance. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que refuerza su identidad local y su cercanía con los apostadores.

El número ganador del chance Chontico Noche de este viernes 6 de febrero de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Gracias a su trayectoria y a la constancia de sus sorteos, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro de los juegos de azar del país. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y para ganar es fundamental que el número jugado coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad elegida. Cada noche, miles de personas están pendientes de este sorteo, que continúa siendo una referencia entre quienes buscan información confiable sobre los resultados del chance en Colombia.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios establecidos de acuerdo con la jornada:



De lunes a viernes: 7:00 de la noche.

Sábados: 10:00 de la noche.

Domingos y festivos: 8:00 de la noche.

Además, la Lotería del Chontico ofrece otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en horas de la noche, ampliando las opciones para los apostadores.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta, las cuales definen el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y expectativa de premio.



Cuánto cuesta apostar

Este juego de azar ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Noche sigue siendo una opción atractiva para quienes participan con frecuencia en los sorteos de chance.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio de Chontico Noche varía según el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que se solicitan en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos chance Chontico Noche