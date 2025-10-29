En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Atracaron a joven mientras trotaba en el norte de Barranquilla; video muestra cómo lo persiguieron

Atracaron a joven mientras trotaba en el norte de Barranquilla; video muestra cómo lo persiguieron

Un cantante vallenato también fue víctima de delincuentes en la capital del Atlántico.

Runner que fue asaltado en Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

En la capital del Atlántico los delincuentes siguen cometiendo atracos a mano armada en sectores de norte a sur, a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades por contener este delito, así quedó evidenciado en redes sociales con dos casos que se volvieron virales.

En el primer hecho la víctima fue Carlos Barros, un joven que a eso de las 6:00 de la mañana del pasado martes, cuando se encontraba trotando por una vía del barrio Villasantos, fue interceptado por un delincuente que le hurtó una cadena y una pulsera de oro.

Lo que agrava lo acontecido es que según lo narrado por el afectado y lo que se puede observar en en el video colgado en redes sociales, es que el criminal no dudó en accionar su arma de fuego para intimidar.

“Me atracaron en Villa Santos, me robaron con un disparo, que es lo más impresionante de todo. Triste, porque piensas que estas cosas no te pueden pasar a ti. Impresionante como juegan con la vida de uno por nada. Conozco muchos casos donde han estado robando, no sé si sea la época, la temporada o es que la ciudad en general está insegura. Los invito a que salgan acompañados, a que estén pendientes”, recalcó Barros al que le hurtaron una cadena y una pulsera de oro.

En el otro caso la víctima fue el cantante de música vallenata Jesu Romero. Como se puede ver en el video, el artista se encontraba este lunes en la noche en un restaurante de comidas rápidas en la calle 47B con carrera 30, en el barrio Chiquinquirá, suroccidente de la ciudad, junto a una mujer y una niña de entre 3 y 4 años. Acto seguido, un delincuente llegó hasta su mesa y con el arma de fuego en la mano le hurtó una cadena y un celular a él y su acompañante.

A comensales que estaban en otras mesas les hurtaron celulares y otros objetos. El ladrón, una vez cometió los hurtos, salió caminando con rumbo desconocido. La Policía Metropolitana de Barranquilla busca a los autores de estos dos atracos para judicializarlos.

