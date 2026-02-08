Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y forma parte de las loterías con mayor tradición en el país. Sus sorteos diarios mantienen la expectativa de miles de apostadores que, cada noche, consultan los resultados del chance con la esperanza de acertar y obtener un premio. Gracias a su constancia y a su presencia en numerosos puntos de venta autorizados, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones más seguidas a nivel nacional.



Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo 8 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó la posibilidad de jugar con quinta balota o número adicional, una modalidad voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta alternativa suma un incentivo adicional sin modificar la mecánica tradicional del juego.

En cuanto a los valores de apuesta, este chance permite jugar montos que van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de apostadores con distintos presupuestos. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, de acuerdo con la modalidad seleccionada. Estas características han posicionado a la Caribeña Noche como uno de los sorteos más consultados por quienes siguen a diario los resultados del chance en Colombia.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario se mantiene de forma constante, lo que permite a los jugadores estar atentos a la publicación de los números ganadores.



Cómo se juega el chance

La Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades brindan flexibilidad a los jugadores, quienes pueden elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia de juego.



Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche ofrece opciones accesibles para diferentes presupuestos:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta amplitud en los montos contribuye a su popularidad entre una amplia variedad de apostadores.



Cómo jugar un chance en línea en Colombia

En Colombia es posible jugar chance en línea mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar. Para participar, el jugador debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción permite jugar de manera segura, consultar los resultados en línea y acceder al servicio sin acudir a un punto físico.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos chance Caribeña Noche