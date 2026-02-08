La muerte de Jan Michel, un joven de 20 años, sigue generando indignación en Chimalhuacán, Estado de México. Los hechos ocurrieron el 19 de febrero de 2025, cuando el joven regresaba de su jornada laboral y aceptó transportar a dos vecinos en su motocicleta. Lo que sería un recorrido de pocos minutos terminó en una tragedia, luego de que fuera interceptado por un grupo de conductores de aplicación que lo señalaron de haber cometido un robo.

En entrevista con Voces Ausentes Podcast su abuela lo describe como un “niño noble, estudioso y becado”, quien además era el principal apoyo económico de su hija de dos años. De acuerdo con su tía, Fanny, Michel nunca tuvo posibilidad de defenderse: “Él no tenía la malicia de escapar... lo tiran de su moto, él lo que intenta hacer es correr hacia mi casa, pero lo atrapan”. En medio de la agresión, el joven repetía “yo no fui, yo no fui”, sin que sus palabras detuvieran a los atacantes.

Habla familia de hombre que murió tras ser atacado presuntamente por 60 motociclistas Foto: Voces Ausentes

Según los testimonios recogidos por la familia, el ataque fue perpetrado por cerca de 60 motociclistas y se prolongó durante casi una hora, sin que se registrara presencia o intervención de las autoridades municipales. La abuela de Michel relató la violencia ejercida contra el joven: “Le pasaron las motos por encima, lo bañaron en gasolina... ya lo iban a quemar”, asegurando que incluso quedaron marcas de llantas en su rostro.

Fanny añadió que los agresores se contradecían entre ellos mientras algunos vecinos intentaban intervenir sin éxito. Pese a los múltiples llamados de auxilio, la respuesta policial nunca llegó: “Estuvieron hablando como una hora a la policía; la policía nunca se presentó”.



El sufrimiento de Jan Michel, según su familia, no terminó con el linchamiento. Tras ser trasladado a una sede del Ministerio Público, denuncian que no recibió atención médica inmediata y fue dejado en condiciones críticas: “Lo dejaron 2 horas tirado... decían ‘es que él venía por robo y pues así se les trata’”.

El joven permaneció hospitalizado durante 15 días y finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas un diagnóstico de “acción crendoencefálico” asociado al intenso dolor y los traumas sufridos.

A casi un año del crimen, la familia denuncia total impunidad. Aseguran haber entregado a la Fiscalía nombres, direcciones y videos en los que se identifican a los presuntos responsables, sin que hasta el momento se hayan producido capturas.