Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

El Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los juegos de chance más seguidos en la Costa Caribe colombiana, con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la regularidad de sus sorteos lo han convertido en una consulta habitual para quienes revisan a diario los resultados del chance en esta zona del país.

Este sorteo ofrece alternativas de apuesta pensadas para distintos presupuestos, con valores que oscilan entre $500 y $25.000. Para obtener un premio, el número jugado debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad seleccionada. Estas condiciones mantienen una alta expectativa cada noche entre miles de apostadores que siguen atentamente los resultados del Sinuano Noche.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente. Este horario se mantiene de forma constante, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación de los números ganadores.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche cuenta con diversas modalidades de juego, que determinan el tipo de premio de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y a su presupuesto.



Cómo jugar un chance en línea en Colombia

En Colombia es posible jugar chance en línea mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. Para hacerlo, el jugador debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa brinda comodidad, seguridad y la posibilidad de consultar los resultados en tiempo real.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

