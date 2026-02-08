Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los juegos de chance más seguidos en la Costa Caribe colombiana, con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la regularidad de sus sorteos lo han convertido en una consulta habitual para quienes revisan a diario los resultados del chance en esta zona del país.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este domingo 8 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo ofrece alternativas de apuesta pensadas para distintos presupuestos, con valores que oscilan entre $500 y $25.000. Para obtener un premio, el número jugado debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad seleccionada. Estas condiciones mantienen una alta expectativa cada noche entre miles de apostadores que siguen atentamente los resultados del Sinuano Noche.
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente. Este horario se mantiene de forma constante, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación de los números ganadores.
El Sinuano Noche cuenta con diversas modalidades de juego, que determinan el tipo de premio de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia y a su presupuesto.
En Colombia es posible jugar chance en línea mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. Para hacerlo, el jugador debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa brinda comodidad, seguridad y la posibilidad de consultar los resultados en tiempo real.
El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|7 Febrero 2026
|2588 - 4
|Sinuano Noche
|6 Febrero 2026
|4912 - 8
|Sinuano Noche
|5 Febrero 2026
|3507 - 6
|Sinuano Noche
|4 Febrero 2026
|5021 - 5
|Sinuano Noche
|3 Febrero 2026
|6253 - 0
|Sinuano Noche
|2 Febrero 2026
|9408 - 7
|Sinuano Noche
|1 Febrero 2026
|3371 - 4
|Sinuano Noche
|31 Enero 2026
|9512 - 9
|Sinuano Noche
|30 Enero 2026
|5143 - 7
|Sinuano Noche
|29 Enero 2026
|0660 - 9
|Sinuano Noche
|28 Enero 2026
|7089 - 0