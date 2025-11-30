En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Golpe a la seguridad en Bucaramanga: refuerzos urgentes, tras violento robo en Centro Comercial

Golpe a la seguridad en Bucaramanga: refuerzos urgentes, tras violento robo en Centro Comercial

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la banda ‘Los Costeños’, aliada con el Tren de Aragua, sería responsable del ataque en el que murió el intendente jefe de la Sijin, Fredy Leal, en medio del asalto a joyería.

Ministro de Defensa Pedro Sánchez anuncia medidas de seguridad para Bucaramanga.jpg
Imagen propia. Ministro de Defensa Pedro Sánchez anuncia medidas de seguridad para Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

