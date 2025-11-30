Golpe a la seguridad en Bucaramanga: refuerzos urgentes, tras violento robo en Centro Comercial

El Gobierno Nacional anunció un paquete urgente de medidas de seguridad para Bucaramanga y el área metropolitana, tras el violento asalto a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, donde murió el intendente jefe de la Policía, Fredy Leal, en medio de un intercambio de disparos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo de seguridad extraordinario y confirmó que al departamento llegarán 200 policías adicionales, de los cuales 80 serán destinados a Bucaramanga. Además, se pondrán en marcha patrullas mixtas entre Policía y Ejército, reforzadas con medios aéreos como helicópteros para vigilancia.

“El mensaje es claro o se desmovilizan o van a recibir todo el peso de la fuerza pública”, afirmó el ministro, quien señaló que la ciudad no está sola y que estas acciones se coordinan con la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría sido ejecutado por la estructura criminal ‘Los Costeños’, al parecer aliada con el ‘Tren de Aragua’. Entre los capturados hay un ciudadano venezolano.



“El crimen no distingue ciudades. Delincuentes de otras regiones llegaron aquí a robar. Pero la reacción inmediata de nuestra Policía permitió neutralizar la acción”, dijo Sánchez.

En el operativo resultó abatido uno de los delincuentes y se frustró el hurto, pero también falleció el intendente jefe Fredy Leal, un uniformado con amplia trayectoria. El ministro destacó la valentía del policía, de quien aseguró: “Entregó la vida para que otros vivan”.

Sánchez anunció que en los próximos días se instalarán vallas con los rostros de los criminales más buscados en Bucaramanga, como parte de una estrategia para presionar su captura.

El ministro también reconoció los esfuerzos de la Alcaldía y la Gobernación en materia de vigilancia, cámaras y movilidad, e insistió en que diciembre exige mayores controles por el incremento de delitos asociados a la temporada de fin de año.

“Cuando se paga la prima, el 15 de diciembre, aumentan los riesgos. Por eso la alerta está activada. Pedimos a la ciudadanía informar cualquier actividad sospechosa”, agregó.

El Ministerio de Defensa reportó que este año se han realizado 21 operaciones contra estructuras criminales en Bucaramanga y su área, varias de ellas dedicadas al control del microtráfico.

Además, anunció medidas adicionales para enfrentar el delito que se ordena desde las cárceles, especialmente la extorsión, en coordinación con el Ministerio de Justicia. “Bucaramanga no está sola, Santander no está solo. Toda la fuerza pública está disponible para brindar protección”, concluyó Sánchez.