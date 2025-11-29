Banda que intentó robar joyería en Bucaramanga había llegado desde Barranquilla: Policía

Un policía murió, un delincuente fue abatido y cinco personas fueron capturadas tras violento tiroteo dentro del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa de Bucaramanga.

Un violento intento de hurto dentro del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en el oriente de Bucaramanga, terminó en un intenso tiroteo entre una banda delincuencial proveniente, al parecer, de Barranquilla, y unidades de la Policía Metropolitana. El hecho dejó un uniformado muerto, un delincuente abatido y cinco capturados.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantaban labores de verificación cuando recibieron información sobre un grupo armado que pretendía asaltar la joyería Caracas, ubicada en el tercer piso del centro comercial.

Al ser sorprendidos por los investigadores, los delincuentes abrieron fuego de manera directa, desatando un enfrentamiento que sembró el pánico entre decenas de familias que se refugiaron en baños y locales cerrados. Incluso policías de civil que estaban comprando reaccionaron de inmediato y se sumaron al combate.



El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que los delincuentes ya tenían una bolsa con joyas y se disponían a huir cuando fueron interceptados.

“Pretendían robar la joyería Caracas del centro comercial. Ya tenían una bolsa con joyas lista para sacarla cuando hombres de inteligencia reaccionan. En una acción valerosa, el subintendente de policía judicial Freddy Leal se enfrenta a los bandidos. Un delincuente fue neutralizado a la entrada de la joyería”, señaló el oficial.

El subintendente Leal, quien recibió varios impactos de arma de fuego, fue trasladado gravemente herido a la Clínica Bucaramanga. Los médicos intentaron reanimarlo por varios minutos, pero finalmente falleció en cumplimiento del deber.

El subintendente de la Policía, Fredy Leal, murió tras resultar herido en un cruce de disparos con los delincuentes. #VocesySonidos pic.twitter.com/4CfgGyhOf7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 29, 2025

La Policía confirmó que durante el operativo fueron capturadas cinco personas tres hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de la estructura criminal.

Además, se incautaron dos armas de fuego usadas para intimidar y disparar contra los uniformados.

Frente a los responsables que aún estarían vinculados al caso, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a los demás integrantes de la organización criminal que llegó desde Barranquilla para ejecutar el robo.

La Policía Metropolitana dispuso un equipo especializado para adelantar la recolección de pruebas, entrevistas y análisis técnicos que permitan fortalecer el proceso judicial contra los capturados.

Las autoridades exaltaron el sacrificio del subintendente fallecido y aseguraron que continuarán actuando “con total firmeza contra cualquier persona o estructura que pretenda alterar la seguridad y la tranquilidad del área metropolitana”.