Banda que intentó robar joyería en Bucaramanga había llegado desde Barranquilla: Policía

Minutos de terror se vivieron en centro comercial Cabecera de Bucaramanga, donde una estructura criminal que habría llegado desde Barranquilla se enfrentó a la SIJIN durante un intento de hurto a una joyería. Un policía muerto dejó el hecho.

